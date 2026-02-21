Alles zu oe24VIP
lawine
© Getty Images (Symbolbild)

Serfaus

Nächste Lawine in Tirol: Opfer in Lebensgefahr

21.02.26, 11:54
Schneebrett löste sich im Bereich Untermotz im freien Gelände  

Im Tiroler Skigebiet von Serfaus (Bezirk Landeck) ist am Samstagvormittag kurz nach 10.00 Uhr eine Lawine im Bereich Untermotz im freien Gelände niedergegangen. Laut Augenzeugen wurde eine Person verschüttet. Nach rund 30-minütiger Suche konnte die Person geborgen werden. Sie befand sich im kritischen Zustand, die Rettungskräfte mussten eine Reanimation durchführen. Näheres ist vorerst nicht bekannt, gab die Polizei auf APA-Nachfrage bekannt.

