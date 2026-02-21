Nächste Lawine in Tirol: Opfer in Lebensgefahr

Schneebrett löste sich im Bereich Untermotz im freien Gelände

Im Tiroler Skigebiet von Serfaus (Bezirk Landeck) ist am Samstagvormittag kurz nach 10.00 Uhr eine Lawine im Bereich Untermotz im freien Gelände niedergegangen. Laut Augenzeugen wurde eine Person verschüttet. Nach rund 30-minütiger Suche konnte die Person geborgen werden. Sie befand sich im kritischen Zustand, die Rettungskräfte mussten eine Reanimation durchführen. Näheres ist vorerst nicht bekannt, gab die Polizei auf APA-Nachfrage bekannt.