Schlägerei bei Faschingsparty: Hollywood-Star festgenommen
Feier eskaliert

Schlägerei bei Faschingsparty: Hollywood-Star festgenommen

17.02.26, 22:56
Hollywood-Star Shia LaBeouf sorgt erneut für negative Schlagzeilen. Bei den Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans wurde der 39-Jährige nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung festgenommen. 

Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in der Bar „Ms Mae’s“ im French Quarter. Beamte wurden gegen 0:45 Uhr alarmiert, nachdem Shia LaBeouf dort für Unruhe gesorgt und sich zunehmend aggressiv verhalten haben soll.

Auseinandersetzung in New Orleans

Ein Mitarbeiter versuchte laut Polizeibericht, den Schauspieler aus dem Lokal zu verweisen. Vor der Tür eskalierte die Situation: Der oberkörperfreie LaBeouf soll einen Mann mehrfach mit geballten Fäusten geschlagen haben. Zeugen berichteten, dass der Star den Ort kurzzeitig verließ, dann aber wieder zurückkehrte. Obwohl mehrere Personen versuchten, ihn festzuhalten, kam es zu weiteren Übergriffen.

Zwei Männer attackiert

Eines der Opfer gab an, von LaBeouf erneut attackiert worden zu sein. Ein zweiter Zeuge berichtete zudem von einem Schlag auf die Nase. Nach den Angriffen lief der Schauspieler die Straße entlang, kehrte jedoch wenig später zur Vorderseite der Bar zurück. Dort wurde er von Sanitätern erstversorgt, da er selbst nicht näher beschriebene Verletzungen erlitten hatte.

Anklage wegen Körperverletzung

Nach der medizinischen Behandlung im Krankenhaus wurde Shia LaBeouf wegen zweifacher Körperverletzung angeklagt und kam vorübergehend in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zum genauen Hergang der Nacht von Montag auf Dienstag dauern an.

