Brasilianische Influencerin (26) stirbt nach Brust-Vergrößerung

Die brasilianische Schönheit wurde mit nur 26 Jahren aus dem Leben gerissen. Ihre Familie, Freunde und über 28.0000 Follower trauern um sie.

Die Netz-Gemeinde steht unter Schock: Derleya Alves, die auf Instagram rund 28.800 Follower an ihrem Leben teilhaben ließ, hinterlässt nicht nur eine trauernde Familie, sondern auch einen kleinen Sohn. Was als Routine-Eingriff zur Brustvergrößerung geplant war, entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem medizinischen Notfall. „Ein Traum geht in Erfüllung“, hatte die junge Mutter noch voller Vorfreude verkündet. Wenig später war sie tot.

Acht Tage Kampf im Spital

Laut Berichten der Daily Mail unterzog sich Alves am 20. Februar der Operation. Kurz darauf setzten massive Komplikationen ein: Die 26-Jährige klagte über heftigste Bauchschmerzen und wurde ins städtische Krankenhaus von Marabá eingeliefert. Trotz zweier Not-Operationen verschlechterte sich ihr Zustand zusehends. Am 28. Februar verloren die Ärzte den Kampf um ihr Leben.

Besonders bedrückend: Ihre letzten Postings zeigen sie noch im Krankenbett – zu diesem Zeitpunkt ahnte sie wohl nicht, dass dies ihre letzten Lebenszeichen an ihre Fans sein würden. Derleya Alves verabschiedete sich somit unbewusst von ihrer Fan-Gemeinde.

Rätsel um die Todesursache: Biopsie im März erwartet

Noch herrscht Unklarheit darüber, warum die junge Frau sterben musste. Erste Vermutungen deuten auf eine mögliche angeborene Darmfehlbildung hin, die den Verlauf dramatisch erschwert haben könnte. Bei den Noteingriffen mussten Darmschäden repariert und ein Eierstock entfernt werden. Ein ärztliches Fehlverhalten wird nach aktuellem Stand ausgeschlossen.

Die endgültige Gewissheit soll ein Biopsiebericht bringen, der laut dem lokalen Portal Carajás Notícias für den 16. März erwartet wird. Die Beerdigung fand bereits am 1. März statt.

„Meine andere Hälfte“: Abschied der Schwester

Die Trauer in der Familie ist grenzenlos. Ihre kleine Schwester Jessica veröffentlichte auf Instagram eine emotionale Bilderserie und verabschiedete sich mit herzzerreißenden Worten von ihrer engsten Vertrauten: „Meine Liebe, was kann ich über dich sagen? Eine unglaubliche Frau, eine wunderschöne Frau, eine wunderbare Frau, mit einem großen und großzügigen Herzen, freundlich, charismatisch, bescheiden, voller Freude, immer lächelnd.“

Jessica schreibt weiter: „Ich bin Gott dankbar dafür, als deine Schwester geboren worden zu sein. Ich werde dich so sehr vermissen ... du warst und wirst immer meine andere Hälfte sein, meine Lieblingsperson auf der Welt. Es tut so weh, zu wissen, dass ich dein 'Guten Morgen' nicht mehr haben werde. Es tat so weh, mich von dir zu verabschieden, ich hätte nie gedacht, dass ich das tun muss. Ich liebe dich für immer und ewig und darüber hinaus.“