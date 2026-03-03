Horror-Hammer: „Scream 7“ lässt die Konkurrenz erzittern

„Scream 7“ lässt die Kino-Besucher zittern. Schon 27.000 Besucher in Österreich und über 97,2 Millionen Dollar Kassa weltweit. Der beste-Start des Horror-Franchise.

22.000 Besucher und knapp 301.000 Euro Umsatz am Wochenende. Der 7. Teil der Horror-Kultserie „Scream“ sorgt für einen kräftigen Aufschrei an den heimischen Kino-Kassen und stürmt auf Platz 1 der Charts. „Scream 7“ weist damit auch den großen Oscar-Favoriten Timothée Chalamet, der mit „Marty Supreme“ 12.000 Besucher fasziniert und 148.000 Euro einspielte, sowie die Balkan-Komödie „Svadba“ (11.000 Besucher, 132.500 Euro),die ja zuvor zwei Wochen lang die Chartspitze hielt, in die Schranken.

© Paramount Pictures

© Paramount Pictures

In Summe bilanziert der Horror-Kultfilm, bei dem Sidney Prescott (Neve Campbell) ihre Tochter Tatum (Isabel May) vor einem neuer Ghostface-Killer beschützen muss, mit den Previews in Österreich schon bei 27.000 Besuchern und 361.500 Euro Kassa.

Das sind die Kino-Charts vom 27. 2. bis 1.3.:

1. Scream 7, 22.000 Besucher

2. Marty Supreme, 12.000 Besucher

3. Svadba,11.000 Besucher

4. G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge, 10.900 Besucher

5. Wuthering Heights, 10.000 Besucher

© Paramount Pictures

In den USA legte "Scream 7" gleich den besten Start des Jahres hin: 64,1 Millionen Dollar Kassa. Weltweit hat der Horrorstreifen am Wochenende satte 97,2 Millionen Dollar eingespielt. Neuer Franchise-Rekord! „Scream VI“, war 2023 ja mit "nur" rund 67,1 Millionen Dollar Kassa gestartet.