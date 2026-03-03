Drew Sarich erobert Mörbisch als schillernde Zaza

Mit Drew Sarich holt sich die Erfolgsproduktion "Ein Käfig voller Narren" ab 16. Juli 2026 einen internationalen Musicalstar nach Mörbisch. Der Westend- und Broadway-Darsteller wird als Albin alias Zaza auf der Seebühne stehen – alternierend mit Intendant Alfons Haider.
Seit Jahrzehnten feiert der amerikanische Darsteller Drew Sarich internationale Bühnenerfolge. Seine Vita umfasst einige der größten Musicalrollen: Jean Valjean in "Les Misérables" am Londoner West End und Broadway, Quasimodo in der deutschsprachigen Uraufführung von Disneys "Glöckner von Notre Dame", Rocky Balboa in "Rocky – Das Musical" sowie Rudolf in "Rudolf – Affaire Mayerling".
Drew Sarich
Auch Rollen wie Molina in "Kuss der Spinnenfrau", die Titelpartien in "Jesus Christ Superstar", "Jekyll & Hyde", "Hedwig and the Angry Inch" oder "Dracula" zählen zu seinem Repertoire.
Doppelrolle am See
Generalintendant Alfons Haider betont die Bedeutung der Besetzung: "Dass wir kurzfristig einen der erfolgreichsten Zaza-Darsteller für die diesjährige Mörbisch-Produktion gewinnen konnten, bedeutet für die Festspiele einen großen künstlerischen Erfolg. Sein Engagement ist ein Volltreffer für unser Stück."
Drew Sarich und Alfons Haider
Zugleich freue er sich über die Zusammenarbeit: "Für unser Publikum ist es sicher interessant, dass es unterschiedliche Interpretationen dieser Rolle geben wird." Besucherinnen und Besucher könnten somit zwei verschiedene Zugänge zur schillernden Figur erleben – für Interessierte werde es zudem ein besonderes Angebot geben.