Drew Sarich erobert Mörbisch als schillernde Zaza

Mit Drew Sarich holt sich die Erfolgsproduktion "Ein Käfig voller Narren" ab 16. Juli 2026 einen internationalen Musicalstar nach Mörbisch. Der Westend- und Broadway-Darsteller wird als Albin alias Zaza auf der Seebühne stehen – alternierend mit Intendant Alfons Haider.

Seit Jahrzehnten feiert der amerikanische Darsteller Drew Sarich internationale Bühnenerfolge. Seine Vita umfasst einige der größten Musicalrollen: Jean Valjean in "Les Misérables" am Londoner West End und Broadway, Quasimodo in der deutschsprachigen Uraufführung von Disneys "Glöckner von Notre Dame", Rocky Balboa in "Rocky – Das Musical" sowie Rudolf in "Rudolf – Affaire Mayerling".

Drew Sarich © Kurt Pinter

Auch Rollen wie Molina in "Kuss der Spinnenfrau", die Titelpartien in "Jesus Christ Superstar", "Jekyll & Hyde", "Hedwig and the Angry Inch" oder "Dracula" zählen zu seinem Repertoire.

Doppelrolle am See

Generalintendant Alfons Haider betont die Bedeutung der Besetzung: "Dass wir kurzfristig einen der erfolgreichsten Zaza-Darsteller für die diesjährige Mörbisch-Produktion gewinnen konnten, bedeutet für die Festspiele einen großen künstlerischen Erfolg. Sein Engagement ist ein Volltreffer für unser Stück."

Drew Sarich und Alfons Haider © Kurt Pinter

Zugleich freue er sich über die Zusammenarbeit: "Für unser Publikum ist es sicher interessant, dass es unterschiedliche Interpretationen dieser Rolle geben wird." Besucherinnen und Besucher könnten somit zwei verschiedene Zugänge zur schillernden Figur erleben – für Interessierte werde es zudem ein besonderes Angebot geben.