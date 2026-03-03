Melissa Naschenweng beichtet: "Bin schon auf Playboys reingefallen"

Schlager-Queen Melissa Naschenweng sorgt mit deutlichen Worten für Aufsehen. Die Kärntnerin spricht offen über ihre Erfahrungen mit dem Typ „Playboy“.

Abseits der Musik beschäftigt die Fans von Melissa Naschenweng vor allem ein Thema: das Liebesleben der Sängerin. In ihren neuen Songs singt sie über den klassischen „Playboy“ – doch privat hat Melissa Naschenweng mit diesem Männertyp längst abgeschlossen.

© Getty Images

Mehr zum Thema

Lektion Melissa Naschenweng liefert ihr heißestes Video: mit Handschellen und Feuerwehrmann! fürs Leben

Gegenüber dem Magazin „Die neue Frau“ stellte die 35-Jährige klar, dass ein oberflächliches Abenteuer für sie nicht infrage kommt. Ihre klaren Standpunkte zum Thema Männer:

Keine Spielchen : „Ich bin kein Mädchen für ein paar Stunden“, so die Sängerin.

: „Ich bin kein Mädchen für ein paar Stunden“, so die Sängerin. Vergangenheit : Sie gibt offen zu, früher einmal auf diesen Typ Mann hereingefallen zu sein, hat daraus aber ihre „Lektion gelernt“.

: Sie gibt offen zu, früher einmal auf diesen Typ Mann hereingefallen zu sein, hat daraus aber ihre „Lektion gelernt“. Absage an das Magazin: Dem berühmten „Playboy“-Magazin erteilte sie bereits eine trockene Absage. Auf die Frage eines Fans, was sie täte, wenn der Playboy ruft, antwortete sie nur: „Hat er schon.“

Spekulationen um das Dirndl

Besonders in ihrer Heimat Österreich wird derzeit über ein kleines Detail gerätselt: die Schleife an ihrem Dirndl. Nachdem im letzten Herbst das Liebes-Aus mit Toni Gabalier offiziell wurde, achten Fans genau auf ihre Kleidung. Zuletzt trug Melissa die Schleife auf der rechten Seite. Das sorgt für ordentlich Gesprächsstoff:

Rechts gebunden: Dies bedeutet traditionell, dass die Trägerin vergeben ist oder kein Interesse an Flirts hat.

Status-Rätsel: Ob die Sängerin wieder in festen Händen ist oder einfach nur ihre Ruhe vor „Playboys“ möchte, bleibt ihr Geheimnis.

Fest steht: Melissa Naschenweng weiß genau, was sie will. Wer sie live erleben möchte, hat dazu am Samstag, 14. März, in Premstätten bei Graz die nächste Gelegenheit.