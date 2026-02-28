USA am Angriff auf den Iran beteiligt

Israel hat eigenen Angaben zufolge einen Präventivschlag gegen den Iran begonnen.

"Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen", teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit. Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dicker Rauch sei aufgestiegen.

Wie die New York Times berichten, beteiligen sich die USA am ​israelischen ‌Militärschlag ​gegen den Iran. Der Militärschlag gegen den Iran war laut israelischen Verteidigungskreisen mit den USA abgestimmt. Die Aktion sei seit Monaten vorbereitet worden, das Datum des Angriffs stehe seit Wochen fest.