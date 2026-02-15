Ex-Präsident Obama packt aus: "Aliens existieren"

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (64) verriet in einem Podcast, dass Aliens existieren. Dabei sprach er auch über das mysteriöse Area 51.

Im Podcast "No Lie" vom YouTuber Brian Tyler Cohen (37) war der ehemalige US-Präsident Barack Obama zu Gast. Dabei wurde er in einer schnellen Fragerunde gefragt, ob Aliens real sind.

Obama antwortete mit einem Lächeln: "Sie existieren, aber ich habe sie nicht gesehen." Von wo der ehemalige US-Präsident das wissen will, hat er nicht verraten.

"Wo sind die Außerirdischen?"

In der Anschlussfrage wurde Obama über das Area 51 gefragt. Darauf sagte er: "Es gibt keine unterirdische Anlage – es sei denn, es gibt eine riesige Verschwörung, die selbst vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten geheim gehalten wurde."

Der YouTuber wollte auch vom ehemaligen US-Präsidenten wissen, welche Frage er zu Beginn seiner Präsidentschaft zuerst beantworten ließ. Obama war weiterhin amüsiert und verriet: "Wo sind die Außerirdischen?"

Area 51 ist in den USA ein uraltes Thema. Seit den 1950er-Jahren gibt es Verschwörungstheorien, dass in der Militärbasis im Bundesstaat Nevada abgestürzte UFOs gelagert werden. Laut ihnen soll mithilfe der außerirdischen Technik an Superwaffen, Teleportation und Zeitreisen gearbeitet werden.