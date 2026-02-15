Wieder mit Auswärtsfans: Zittern vor Derby-Randalen

Um 17 Uhr steigt das 348. Wiener Derby. Erstmals sind wieder Auswärtsfans zugelassen. Kann das gut gehen?

Nach den Gewaltexzessen verzichteten Rapid und die Austria für vier Derbys freiwillig auf Auswärtsfans, ab Sonntag sind auch erstmals seit 2024 wieder die Anhänger der Gäste zugelassen.

Die Rapid-Fans feiern das gleich mit einem großen Fanmarsch zum Stadion, die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft. Dennoch hofft man, dass die Anhänger vernünftig bleiben.

Kampf um Meistergruppe

Sportlich haben beide Klubs im Kampf um die Meistergruppe nichts zu verschenken. "Jeder kann es spüren, es ist eine aufregende Woche. Es wird ein hartes Spiel, ein echter Kampf. Dafür müssen wir Lösungen haben", sagte Hoff Thorup am Freitag. Der Däne kann auf den wieder fitten Linksverteidiger Jannes Horn bauen. Im Gegensatz zu Andreas Weimann stehen hinter Neuzugang Yusuf Demir, dem Spielpraxis fehlt, noch Fragezeichen. "Er kämpft um einen Platz im Kader am Sonntag."

Während die Austria mit einem 2:0 in Salzburg sportlich erfolgreich ins neue Jahr gestartet ist, schlägt sich Rapid seit Anfang November mit einer Sieglosserie (sieben Niederlagen, vier Remis) herum. Unter dem neuen Trainer stehen das Cup-Aus in Ried sowie ein Heim-1:1 gegen Hartberg zu Buche. "Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis. Wenn wir beim Derby voll punkten können, dann kann das schon viel bewegen", meinte Sportgeschäftsführer Markus Katzer.