Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Wieder mit Auswärtsfans: Zittern vor Derby-Randalen
© gepa

Austria gegen Rapid

Wieder mit Auswärtsfans: Zittern vor Derby-Randalen

15.02.26, 07:18
Teilen

Um 17 Uhr steigt das 348. Wiener Derby. Erstmals sind wieder Auswärtsfans zugelassen. Kann das gut gehen? 

Nach den Gewaltexzessen verzichteten Rapid und die Austria für vier Derbys freiwillig auf Auswärtsfans, ab Sonntag sind auch erstmals seit 2024 wieder die Anhänger der Gäste zugelassen.

Die Rapid-Fans feiern das gleich mit einem großen Fanmarsch zum Stadion, die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft. Dennoch hofft man, dass die Anhänger vernünftig bleiben.

Kampf um Meistergruppe

Sportlich haben beide Klubs im Kampf um die Meistergruppe nichts zu verschenken. "Jeder kann es spüren, es ist eine aufregende Woche. Es wird ein hartes Spiel, ein echter Kampf. Dafür müssen wir Lösungen haben", sagte Hoff Thorup am Freitag. Der Däne kann auf den wieder fitten Linksverteidiger Jannes Horn bauen. Im Gegensatz zu Andreas Weimann stehen hinter Neuzugang Yusuf Demir, dem Spielpraxis fehlt, noch Fragezeichen. "Er kämpft um einen Platz im Kader am Sonntag."

Während die Austria mit einem 2:0 in Salzburg sportlich erfolgreich ins neue Jahr gestartet ist, schlägt sich Rapid seit Anfang November mit einer Sieglosserie (sieben Niederlagen, vier Remis) herum. Unter dem neuen Trainer stehen das Cup-Aus in Ried sowie ein Heim-1:1 gegen Hartberg zu Buche. "Was uns fehlt, ist ein Erfolgserlebnis. Wenn wir beim Derby voll punkten können, dann kann das schon viel bewegen", meinte Sportgeschäftsführer Markus Katzer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen