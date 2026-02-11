Größter Ball Europas in der Grazer Stadthalle ist ausverkauft

Der 75. Steirische Bauernbundball ist ausverkauft.

Graz. Drei Tage bevor der größte Ball Europas in der Grazer Stadthalle mit 16.000 Besuchern über die Bühne geht, kam die Nachricht, dass das Event am 13. Februar ausverkauft ist.

„Die letzten Karten sind vergriffen und ein volles Haus garantiert beste Stimmung bei einem einzigartigen Programm. Ich freue mich über den enormen Andrang und fühle mit denen, die keine Karte mehr ergattern konnten. Daher nächstes Jahr bitte unbedingt rechtzeitig reservieren“, freut sich Ballorganisator Raffael Fux über einen ausverkauften Steirischen Bauernbundball.

Es ist ein durch und durch bodenständiger Ball: Faschierte Laibchen vom Wildschwein mit Nussbutterpüree werden in der Stadthalle serviert und von ausgewählten steirischen Weinen begleitet.