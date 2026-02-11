Alles zu oe24VIP
  4. Oberösterreich
Amoklauf

Falscher Alarm: Polizeieinsatz an Welser Mittelschule

11.02.26, 10:16 | Aktualisiert: 11.02.26, 14:07
Der Amoklauf in Graz hat auf erschütternde Art und Weise vor Augen geführt, wie verletzlich Schulen sein können. 

Wels. Ein Großeinsatz der Polizei hat am Dienstag an einer Mittelschule in Wels für Aufregung gesorgt. Schülerinnen berichteten davon, ein Gespräch über einen möglichen Amoklauf gehört zu haben. Die Direktion verständigte daraufhin sofort die Polizei.  

Rund zwei Stunden lang durchsuchten die Beamten das Schulgebäude - und haben zum Glück nichts gefunden. Auch die Eltern zitterten mit: Sie wurden über eine App über den Vorfall informiert. Laut Polizei dürfte es ein „Missverständnis“ gewesen sein.

