Demo Polizei
© APA/EVA MANHART

Anfrage enthüllt

Budgetloch! Polizeibeamten Weihnachtsbonus gestrichen

Von
02.02.26, 09:51
Teilen

Sparen im System - das trifft auch die Bediensteten im Innenministerium.

Wie eine parlamentarische Anfrage der FPÖ an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) jetzt zeigt, wurde der alljährliche Weihnachtsbonus im Innenministerium gestrichen.

Budgetloch kostet jeden Beamten 125 Euro Bonus

"Die Auszahlung einer Basisbelohnung für alle Bediensteten meines Ressorts (Zentralleitung des Bundesministeriums für Inneres und Landespolizeidirektionen) wurde auf Grund der derzeit vorherrschenden Budgetsituation für alle Bediensteten des Ressorts – und eben nicht nur für die Exekutive - ausgesetzt. Die Personalvertretung wurde in Kenntnis gesetzt", heißt es aus dem Innenministerium. 

Dieser Bonus betrug pro Bedienstetem 125,00 Euro (brutto) pro Jahr. "Aufgrund der hohen Mitarbeiterzahl konnte durch diese Maßnahme eine erhebliche Kostenreduzierung erreicht werden und im Vergleich zum Jahr 2024 in Summe mit der Hälfte des Vorjahresbudgets für Belohnungen das Auslangen gefunden werden."

Weiterhin kann es leistungsorientierte Vergütung besonderer Leistungen geben, hält Karner fest.

"Liegen dem Innenministerium bereits Rückmeldungen von Polizeibeamten vor, die sich durch die Kürzung benachteiligt oder demotiviert fühlen?", will die FPÖ wissen. Antwort: Dem Bundesministerium für Inneres liegen keine derartigen Rückmeldungen vor.

