Hunde-Besitzer entdeckte Frauenleiche in Erdgrube

In Favoriten

02.02.26, 11:43
Die Frauenleiche wurde Sonntagnachmittag entdeckt. 

Eine furchtbare Entdeckung machte ein Spaziergänger, der mit seinem Hund gerade in der Eibesbrunnergasse unterwegs war, auf einer Grünflache. 

In einer kleinen Erdgrube lag eine tote Frau. Der Leichnam war zugedeckt und bereits großteils skelettiert. Die Frau, deren Identität bisher unklar ist, dürfte dort bereits seit längerem liegen.

Ein Fremdverschulden konnte im Zuge der kriminalpolizeilichen Erstmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeregt. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. 

Weitere Infos folgen....

