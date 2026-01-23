Alles zu oe24VIP
Bewaffneter Räuber überfiel Wettlokal
Alarmfahndung

Bewaffneter Räuber überfiel Wettlokal

23.01.26, 10:13
Von dem bewaffneten Räuber fehlt bisher jede Spur. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Salzburg. Zu dem Raubüberfall kam es am späten Donnerstagabend in der Sterneckstraße im Salzburger Stadtteil Schallmoos.

Der bislang unbekannte Mann stürmte gegen 22 Uhr in ein Wettlokal, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer vorgehaltenen Schusswaffe und forderte Geld. Dieses nahm er dann selbst aus der Kassa und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die bis Freitag aber keinen Erfolg brachte. Laut ersten Informationen war der Bewaffnete dunkel gekleidet und hat blaue Augen. Wie viel Bargeld der Räuber erbeuten konnte, ist noch nicht bekannt.

