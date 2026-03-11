25 Jahre Hawidere: Kult-Beisl im 15. Bezirk feiert Geburtstag

Am 16. März 2001 öffnete das Hawidere in Rudlofsheim Fünfhaus zum ersten Mal seine Pforten für die durstigen Kehlen der Wiener. Nun feiert die Bier-Institution sein 25-jähriges Bestehen.

Ein Vierteljahrhundert Hawidere! Das Bierlokal in der Ullmannstraße im 15. Bezirk gehört längst zu den bekannten Adressen der Wiener Bierszene. Seit 25 Jahren kommen Gäste nach Rudolfsheim-Fünfhaus, um sich durch österreichische und internationale Biere zu kosten. Das Jubiläum wird dieser Tage gefeiert.

Das Lokal selbst steht auf historischem Boden. Schon in den 1920er Jahren wurde hier ausgeschenkt, damals noch als Weinhaus. Einiges aus dieser Zeit ist bis heute erhalten geblieben. Die Lamperie an den Wänden und der alte Holzboden geben dem Raum jene warme Atmosphäre, die viele Stammgäste schätzen und die zum längeren Sitzenbleiben einlädt.

Schwerpunkt auf Privatbrauereien

Im Hawidere spielt Bier die Hauptrolle. 14 Sorten gibt es vom Fass. Der Schwerpunkt liegt bewusst auf österreichischen Privatbrauereien. Ergänzt wird das Angebot durch internationale Spezialitäten und Craftbiere.

Im Lauf der Jahre hat sich das Lokal auch in der Fachwelt einen Namen gemacht. Mehrfach wurde das Hawidere zum Wiener Bierlokal des Jahres gekürt. Dazu kommen Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben wie der Brussels Beer Challenge oder den World Beer Awards. Auch bei der Austrian Beer Challenge holte man bereits einen Staatsmeistertitel.

Beratung durch Biersommeliers

Drei ausgebildete Biersommeliers stehen den Gästen im Hawidere zur Seite. Sie helfen bei der Auswahl und empfehlen zu den Speisen das passende Bier. Zum Jubiläum hat das Team ein eigenes Bier gebraut.

© Hawidere

"Ich bedanke mich bei all unseren Gästen, die uns über die Jahre die Treue gehalten haben" so Adalbert Windisch, Inhaber des Hawidere, "Unser Team freut sich auf die gemeinsame Feier zum

25 Jahr Jubiläum." Gefiert wird drei Tage lang im Lokal in der Ullmannstraße. Von 12. bis 14. März gibt es täglich einen Holzfassanstich und Live-Musik bei freiem Eintritt.

Ein weiterer Termin steht bereits im Kalender. Am 24. Mai findet wieder das Burgeressen für die Gruft statt. Der gesamte Erlös der an diesem Tag verkauften Burger wird gespendet. Bei dieser Benefizaktion kamen in den vergangenen Jahren bereits rund 55.000 Euro für Hilfsorganisationen zusammen.