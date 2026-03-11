Mochi-Fans aufgepasst: Kult-Gastronomen laden in neue Event-Location

In Döbling rückt eine Adresse ins Rampenlicht, die das Herz von Ästheten und Foodies gleichermaßen höherschlagen lässt: Die Fabricia verbindet exklusives Event-Flair mit dem kulinarischen Kult-Faktor der Mochi-Crew.

Egal ob Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeier oder ein entspanntes Sommerfest - in Döbling gibt es jetzt dafür die perfekte Event-Location für jeden Anlass. Die Fabricia bietet auf 170 Quadratmetern Platz zum Feiern, Schlemmen und Tanzen für bis zu 80 Personen. Die beiden Terrassen eröffnen einen weiten Blick auf den Donaukanal, die Stadt und den Kahlenberg, während der Rooftop-Garten mit Apfelbaum und Schaukel zum Verweilen einlädt.

© Mochi

Kulinarik von der gefeierten Mochi-Crew

Eine hochwertige Showküche steht ebenfalls bereit - und genau hier kommt die zu Recht gehypte Mochi-Crew ins Spiel. Das Team von Mochi Catering zaubert Menüs, die nicht nur schmecken, sondern auch begeistern. Von Fingerfood zum Flying Menu - kleine, handliche Köstlichkeiten, die direkt auf Tablets serviert werden - ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer es klassischer mag, wählt ein Menü, während Buffets mit Live-Cooking-Stationen für interaktives Genießen sorgen.

© Mochi

Das Team kümmert sich um alles: von der Organisation über köstliche Drinks bis zum professionellen Service. So können Gastgeber entspannt das Fest genießen, während Mochi für einen reibungslosen Ablauf sorgt.

© Mochi

Die Erfolgsgeschichte der Mochi-Gründer

Seit Tobias Müller, Sandra Jedliczka, Eduard und Nicole Dimant 2012 zusammen das Mochi in der Praterstraße eröffnet haben, ist die Restaurant-Familie um einige Adressen

gewachsen. Unverändert geblieben ist dagegen die Begeisterung der Gastgeber für japanische Esskultur, hochwertige, frische Zutaten und gemeinsames Essen in gemütlicher, familiärer Atmosphäre, die sich durch alle Mochi Lokale zieht.

© Ingo Pertramer

Zur Mochi-Familie gehören außerdem die Mochi Ramen Bar, die Kikko Bā, das o.m.k. Take-away & Deli im 1. und im 2. Bezirk, Chicken Karate, KŌBŌ - die Mochi Kochschule - sowie die Cucina Itameshi in Wien, in Zürich und das Mochi in Bozen.

Gute Anbindung und Eröffnungsrabatt

Die neue Event-Location liegt gut angebunden im 19. Bezirk. Die Straßenbahnlinie D hält direkt vor der Tür. Die U4-Stationen Spittelau und Heiligenstadt sind in rund 10 Minuten zu Fuß erreichbar. Parkmöglichkeiten gibt es in der nahegelegenen Garage,außerdem stehen öffentliche Plätze in der Umgebung zur Verfügung.

Die Raummiete beträgt 2.150 Euro (exkl. MwSt.). In diesem Preis ist die technische Grundausstattung bereits enthalten. Dazu gehören ein Mikrofon sowie die Nutzung des Soundsystems und der TV-Screens. Für das auf Wunsch bereitgestellte Mobiliar wird ein Paket um 600 Euro (exkl. MwSt.) verrechnet. Zusätzlich fallen Reinigungs- und Betriebskosten von 250 Euro (exkl. MwSt.) an. Zum Start lockt die Fabricia mit einem Eröffnungsangebot. Für Veranstaltungen die bis 31. Mai gebucht werden gibt es 15 Prozent Rabatt auf die Gesamtsumme.