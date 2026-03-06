Start der Sanierungsarbeiten auf der A 2

Die Baustelle auf der A 2 zwischen Wöllersdorf und Wiener Neustadt geht in die nächste Phase.

Die diesjährigen Schwerpunkte liegen vor allem auf der Sanierung der Richtungsfahrbahn Wien sowie der Instandsetzung der Anschlussrampen im Bereich der Anschlussstelle (ASt) Wiener Neustadt West während der Sommermonate. Die Gesamtarbeiten werden voraussichtlich bis Herbst 2026 andauern.

In der Nacht von Sonntag, 8. März, auf Montag, 9. März ab 0.00 Uhr beginnt die ASFINAG mit der Einrichtung der Verkehrsführung zunächst auf der Richtungsfahrbahn Graz. Alle drei Fahrstreifen bleiben geöffnet, genauso wie die Abfahrten in diesem Bereich.

Witterungsabhängig werden die Arbeiten in der Fahrtrichtung Wien voraussichtlich am 19. März beginnen, dazu wird es zeitgerecht eine gesonderte Information seitens der ASFINAG geben. Von Graz kommend wird in Fahrtrichtung Wien ein Fahrstreifen in die sogenannte "Korridorspur" geleitet, zwei Fahrstreifen verbleiben auf der Hauptfahrbahn. Diese Korridorspur ist baulich durch Betonleitwände getrennt.Am Knoten Wiener Neustadt wird ein weiterer Fahrstreifen in den Korridorbereich verschwenkt. Wichtiger Hinweis: Wer die Autobahn bei den Abfahrten Richtung S 4, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt West, Wöllersdorf oder der Raststation Föhrenberg verlassen möchte, muss sich zwingend frühzeitig auf dem rechten Fahrstreifen einordnen. Aus dem Korridorbereich ist ein Abfahren in diesen Bereichen nicht möglich.