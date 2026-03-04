LIVE-Ticker: Massive Angriffe auf den Iran: Geht den USA die Munition aus?

Schicken die USA jetzt Bodentruppen?

Die Spitzen der US-Regierung haben den Kongress am Dienstag über die laufenden Militäroperationen gegen den Iran informiert. In vertraulichen Sitzungen beschrieben Außenminister Marco Rubio, Verteidigungsminister Pete Hegseth, CIA-Direktor John Ratcliffe und Generalstabschef Dan Caine den Abgeordneten eine sich schnell entwickelnde gemeinsame Operation mit Israel. Die Möglichkeit eines Einsatzes von US-Bodentruppen schlossen sie dabei nicht aus.

"Die Operation verändert sich fast stündlich, und ihr Umfang ist äußerst breit", berichtete der republikanische Senator Josh Hawley. Senator Bill Cassidy aus Louisiana äußerte, er glaube nicht, dass Trump Bodentruppen schicken wolle, jedoch ließen die Berater diese Option offen. Die Demokraten kritisierten, Trump starte einen neuen "ewigen Krieg" ähnlich den langwierigen Konflikten im Irak und in Afghanistan. Nancy Pelosi, frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, sagte: "Mal sehen, wie lange es dauert."