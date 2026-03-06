Bei Immobilienverkäufen thront Niederösterreich an der Spitze

Immobilien im Gesamtwert von mehr als 5,33 Milliarden Euro haben im Vorjahr in Niederösterreich den Besitzer gewechselt. Das entspricht laut Remax einem Anstieg um 865 Millionen Euro oder 19,4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.

Höher als in Niederösterreich war der Wert der Verbücherungen im Bundesländervergleich nur in Wien mit 9,26 Milliarden Euro. Diese Zahlen teilt das auf Immobilien-Transaktionen spezialisierte Maklernetzwerk RE/MAX aus Amstetten dem NÖ Wirtschaftspressedienst mit.

Spitzenreiter ist der Bezirk Baden

Als flächenmäßig größtes Bundesland rangiert Niederösterreich bei der Anzahl der Immobilienverkäufe traditionell auf Platz 1. Im letzten Jahr hat Niederösterreich 24.620 Verbücherungen verzeichnet. Das waren um 17,8 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode 2024. Spitzenreiter ist der Bezirk Baden mit 2.188 verbücherten Liegenschaften und einem Anstieg um 31,3 Prozent, gefolgt von Gänserndorf (2.140 Verkäufe, + 31,4 Prozent), Korneuburg (1.820 Verkäufe, + 36,6 Prozent) sowie Mödling (1.807 Verkäufe, + 16,3 Prozent).

Genügend Geld für Transaktionen scheinbar vorhanden

Betrachtet man den Wert der Liegenschaftsverkäufe, hatte 2025 ebenfalls der Bezirk Baden die Nase vorne. 622 Millionen Euro waren dort den Käufern ihre neu erworbenen Liegenschaften wert. Das ist ein Anstieg um 25,2 Prozent. Der Bezirk Mödling hat um 10,1 Prozent zugelegt und erreichte 607 Millionen Euro. Das drittplatzierte Bruck an der Leitha kam auf 551 Millionen Euro (+ 21,5 Prozent).