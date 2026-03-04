Revolutionsgarden: Iran-Spione in Katar geschnappt

In Katar haben die Sicherheitsbehörden zehn angebliche Spione der iranischen Revolutionsgarde festgenommen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA am heutigen Mittwoch berichtet, hatten sieben der Männer den Auftrag, gezielt Informationen über die militärische Infrastruktur des Landes zu sammeln. Drei weitere Festgenommene sollten laut den Berichten Sabotageakte verüben. Diese seien im Umgang mit Drohnen geschult worden und hätten ihre Verbindung zur iranischen Elitestreitmacht bereits eingeräumt.

Angriffe auf zivile Ziele

Die Festnahmen erfolgen vor dem Hintergrund einer massiven militärischen Eskalation in der Region. Im Zuge amerikanisch-israelischer Angriffe auf den Iran ist auch Katar ins Visier geraten. Seit Samstag feuerte der Iran nach Regierungsangaben aus Doha mehr als 100 ballistische Raketen sowie zahlreiche Drohnen auf das Land ab. Der Bezug zu Österreich zeigt sich hier vor allem in der Bedeutung der Region für den internationalen Flugverkehr, da auch der Flughafen in Doha betroffen ist.

Flughafen Doha unter Beschuss

Der internationale Flughafen in Doha, der als eines der wichtigsten globalen Drehkreuze gilt, war ebenfalls Ziel der Angriffe. Die Regierung in Katar wirft der Führung im Iran vor, nicht nur militärische Objekte zu attackieren. Vielmehr werde auch lebenswichtige zivile Infrastruktur gezielt ins Visier genommen, was die Spannungen am Golf weiter verschärft.