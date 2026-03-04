Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Erdbeben beim Ätna: Große Angst vor Mega-Ausbruch
© Getty

Aktiver Vulkan

Erdbeben beim Ätna: Große Angst vor Mega-Ausbruch

04.03.26, 08:15
Teilen

 Ein Erdbeben mit Stärke 4,5 ist in der sizilianischen Provinz Catania am Mittwoch klar zu spüren gewesen. 

Das Zentrum wurde am Vulkan Ätna, nordwestlich der Gemeinde Ragalna, in einer Tiefe von etwa 3,8 Kilometern lokalisiert, teilte das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit.

Das Beben wurde auch in den ostsizilianischen Provinzen Messina und Syrakus gespürt. Berichte über Sach- oder Personenschäden lagen vorerst nicht vor. Das Beben deutet laut Experten darauf hin, dass sich die vom Magma ausgehende Spannung im Untergrund des Vulkans bisher nicht abgebaut hat. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es kommt immer wieder zu kleineren und größeren Eruptionen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen