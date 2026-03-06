„Ich liebe dich so unendlich, mein Schatz!“ – Liebes-Outing für Gabalier auf Instagram

Während der Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier hinter verschlossenen Studiotüren an neuen musikalischen Erfolgen feilt, sorgt ein leidenschaftliches Liebesbekenntnis in den sozialen Netzwerken für neue Spekulationen rund um das diskret gehütete Privatleben des Steirers.

Während Andreas Gabalier auf den großen Bühnen die Massen elektrisiert, bleibt es in seinem Privatleben seit geraumer Zeit auffallend still – zumindest nach außen hin. Seit der Trennung von Moderatorin Silvia Schneider im Jahr 2019 wurde der „Volks-Rock’n’Roller“ nicht mehr mit einer offiziellen Begleitung an seiner Seite gesehen. Doch hinter der Fassade des ewigen Junggesellen funkt es längst schon wieder.

Mehr lesen:

Ein vorsichtiges Bekenntnis zum "neuen" Glück

Bereits im vergangenen Oktober ließ der Steirer gegenüber der „Bild“-Zeitung eine kleine Sensation durchblicken. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus gab er sich gewohnt wortkarg, aber dennoch vielversprechend: „Ja, es gibt jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird.“

Gabalier wählt den Weg der behutsamen Annäherung an die Öffentlichkeit. Er hütet sein privates Glück wie einen wertvollen Schatz und vermeidet es tunlichst, die neue Frau an seiner Seite dem medialen Scheinwerferlicht auszusetzen. Es scheint, als wolle der Musiker der jungen Liebe die nötige Zeit geben, um abseits der Klatschspalten zu reifen.

© zeidler

„Work in progress“: Die Damenwelt gerät in Verzückung

Nach einer kurzen medialen Auszeit meldete sich der Grazer nun auf Instagram zurück und bewies eindrucksvoll, dass sein Charisma ungebrochen ist. Mit dem knappen, aber vielsagenden Kommentar „Work in progress“ postete er ein Foto aus dem Tonstudio und kündigte damit gleich auch neues musikalisches Material an.

Die Reaktion seiner Anhängerschaft ließ nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren entbrannte ein regelrechtes Feuerwerk der Begeisterung: Eine Userin antwortete : „Ich bin schon im waiting in progress.“ Unzählige Herz-Emojis zieren den Feed des Musikers.





Eine besonders passionierte Verehrerin sparte nicht mit Superlativen und richtete fast schon intime Worte an ihr Idol: „Hallo lieber Andreas Gabalier, ich liebe dich so unendlich sehr mein lieber Andreas-Schatz. Ich liebe dich, Baby.“

Ausblick auf den Sommer 2026

Die Sehnsucht der Fans nach neuen Hymnen ist greifbar. Und wer weiß, vielleicht bringt das Jahr 2026 nicht nur frische Klänge, sondern auch Klarheit in Herzensangelegenheiten. Ein idealer Zeitpunkt für eine offizielle Vorstellung der „Herzdame“ könnte der 4. Juli 2026 sein. An diesem Tag wird Gabalier die Wörthersee-Ostbucht in Klagenfurt zum Beben bringen. Es wäre wohl der perfekte Rahmen, um – flankiert von neuen Songs – auch privat ein neues Kapitel aufzuschlagen.