1. Auftritt für Hollywood-Star Helen Hunt nach schwerem Unfall & Ehe-Aus

Nach Jahren der medialen Absenz und privaten Schicksalsschlägen zelebriert Oscar-Preisträgerin Helen Hunt ihre Rückkehr in das Rampenlicht – und wählt dafür einen hochemotionalen Auftritt an der Seite ihrer Tochter in der Modemetropole Paris.

Hinter Helen Hunt liegen Jahre, die von herben Zäsuren geprägt waren. Die einstige „Mad About You“-Ikone und Oscar-Preisträgerin sah sich mit schmerzhaften Krisen konfrontiert: Ein Ehe-Aus, Vertrauensbrüche und die Folgen eines schweren Autounfalls überschatteten die Karriere der heute 62-Jährigen. Doch die Zeichen stehen nun unübersehbar auf Neuanfang. Mit Rollen in der Erfolgsserie „Hacks“ und dem aktuellen Action-Thriller „In Cold Light“ hat Hunt den Weg zurück ins Showbusiness bereits geebnet. Nun folgte der optische Paukenschlag im Rahmen der Pariser Fashion Week.

Ein seltener Auftritt im Bois de Boulogne

Am sonnigen Mittwoch, dem 4. März 2026, rückte Hunt jedoch nicht allein in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Zur Präsentation der Winterkollektion von Stella McCartney erschien sie in Begleitung ihrer Tochter Makena Lei Carnahan. Für das Mutter-Tochter-Gespann markiert dieser Besuch den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit sechs Jahren – ein deutliches Signal der Beständigkeit nach turbulenten Zeiten.





Kunstvolle Inszenierung im „Jahr des Pferdes“

Der Rahmen für diese Rückkehr hätte kaum exklusiver gewählt sein können. Passend zum chinesischen „Jahr des Pferdes“ inszenierte McCartney ihre Show in einer Reithalle im Bois de Boulogne, untermalt von einer kunstvollen Dressur-Choreografie. Während Makena Lei Carnahan bereits in die beruflichen Fußstapfen ihrer berühmten Mutter tritt und erste Schritte im Schauspielmetier wagt, wirkte das Duo bei der Veranstaltung sichtlich vertraut und stilsicher. Helen Hunt scheint nach der langen Durststrecke nicht nur beruflich, sondern auch privat wieder fest im Sattel zu sitzen.