Oscar-Hammer: Vorjahrssieger geben jetzt die Preise weiter!

Die Oscars werden heuer glamourös wie nie! Die Liste der Präsentatoren wurde jetzt um gleich 7 ehemalige Oscar-Sieger erweitert. Mit dabei auch die großen Abräumer von 2025.

Am 15. März steigen die Oscars, bei denen der Vampir-Horror-Film „Blood & Sinners“ mit gleich 16 Nominierungen (neuer Rekord!) als großer Favorit ins Rennen geht und sich Leonardo DiCaprio und Timothée Chalamet um den Preis als Bester Schauspieler matchen. Überreichen wird diesen wohl Adrien Brody, denn die Academy hat sich für die Verleihung ganz besondere Präsentatoren ausgesucht: So sollen die Vorjahrs-Sieger Mikey Madison (Hauptdarstellerin), Zoe Saldaña (Nebendarstellerin), Kieran Culkin (Nebendarsteller) und eben der beste Hauptdarsteller Brody die Oscars an ihre Nachfolger übergeben.

Auch Paltrow (o.) und Hathaway (u.) vergeben die Preise.

Bei Gott nicht die einzigen Oscar-Winner, die beim Verteilen der insgesamt 24 Trophäen helfen sollen: Auch Gwyneth Paltrow ("Shakespeare in Love"), Anne Hathaway („ "Les Misérables") und Robert Downey Jr. ("Oppenheimer“) werden im Dolby Theatre von Los Angeles auf der Bühne erwartet. Ihnen zu Seite stehen so illustre Hollywood-Stars wie Paul Mescal, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Javier Bardem, Chris Evans oder Demi Moore.