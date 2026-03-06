Prinzessin Kate: Wow-Auftritt in Weiß - doch ihr Schmuck sorgt für Tuscheln

Donnerstagnachmittag verzauberte Prinzessin Kate ganz Leicester in einem weißen Look, der uns glatt an ihren großen Tag vor dem Altar erinnerte. Doch hinter ihrem strahlenden Auftritt sorgte vor allem ein besonderes Schmuckstück für Getuschel...

Bei ihrem gestrigen Besuch in Leicester setzte die Ehefrau von Prinz William auf ein Ensemble in der Trendfarbe Cloud Dancer. Dass Prinzessin Catherine Weiß liebt, ist kein Geheimnis, doch dieser Look war ein echtes Fashion-Statement.

Sie kombinierte ein feminines Midikleid mit Plisseerock zu einem maßgeschneiderten Mantel von Chris Kerr. Der Clou: Der verspielte Saum des Rockes tanzte bei jedem Schritt um ihre Beine – ein absoluter Hingucker! Um dem Look Bodenständigkeit zu verleihen, griff sie zu camel-farbenen Wildlederpumps und einer passenden Clutch.

© Getty Images

Die geheime Botschaft hinter dem weißen Look

Stylistin Constance Richardson erklärt gegenüber dem britischen Magazin "Hello", dass die Farbwahl perfekt durchdacht war. Weiß steht im royalen Kontext für Klarheit, Selbstvertrauen und Erneuerung.

Da Kate die indisch-britische Community besuchte, um das hinduistische Holi-Fest zu feiern (das den Triumph des Guten über das Böse markiert), symbolisierte ihr Outfit den perfekten Neuanfang.

© Getty Images

Das Rätsel um die Rosen-Kette

Doch während das Outfit schon für Blitzlichtgewitter sorgte, war es ein ganz bestimmtes Detail, das für Tuscheln unter den Fans sorgte: Plötzlich trug Kate eine auffällige Kette aus echten Rosen über ihrem eleganten Mantel.

© Getty Images

Die Kette wurde ihr bei der Ankunft in der "Aakash Odedra Company" überreicht. In der indischen Kultur ist eine solche Blumengirlande ein tiefes Symbol für Respekt und Ehre. Es ist die höchste Form der Willkommenskultur, die der Prinzessin entgegengebracht wurde.

© Getty Images

Später am Tag, beim Besuch des Hindu-Tempels Shreeji Dham Haveli, wurde sie sogar noch mit einem gelben Seidentuch und einer weiteren Girlande geehrt. Kate trug die Gaben mit Stolz – eine wunderbare Geste der Wertschätzung gegenüber der Community.

Es war ein Tag voller Emotionen. Kate nahm sich Zeit für die Menschen auf der berühmten Belgrave Road. Zwischen indischen Modeboutiquen und strahlenden Gesichtern bewies sie einmal mehr, warum sie die Prinzessin der Herzen ist.