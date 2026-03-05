Front Row voller Superstars: Die Highlights von Tag 3 der Paris Fashion Week

Die Paris Fashion Week lieferte auch an Tag 3 genau das, wofür sie weltweit gefeiert wird: spektakuläre Runway-Shows, große Designer-Momente und ein Mega-VIP-Aufgebot in der ersten Reihe.

Nach einem wilden Fashion-Marathon durch New York, London und Mailand nähern wir uns dem großen Finale des Fashion Month. Und wo könnte das fulminanter zelebriert werden als in Paris? Die Pariser Modewoche, die am 2. März startete und am 10. März den einmonatigen Kalender der Herbst-/Wintersaison 2026 offiziell beendet, hat schon in den ersten Tagen mit Dior und Saint Laurent echte Maßstäbe gesetzt. Doch Tag 3 bewies: Das Fashion-Spektakel ist noch lange nicht beendet. Hier kommen die aufregendsten Momente von Balmain, Stella McCartney und Tom Ford.

Neue Ära bei Balmain

Gestern Nachmittag richteten sich alle Augen auf ein spannungsgeladenes Debüt: Antonin Tron hat das Zepter bei Balmain übernommen. Nach der Ära von Olivier Rousteing haben wir uns alle gefragt: Bleibt uns der gewohnte Prunk erhalten oder folgt der totale Style-Wandel?

Balmain Herbst/Winter 2026 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die Antwort ist eine modische Liebeserklärung. Tron lieferte eine minimale Opulenz. Er ehrte die DNA von Balmain, lud sie jedoch mit einer völlig neuen, fast architektonischen Schärfe auf. Anstelle von purem Bling-Bling sahen wir einen Fokus auf Form, meisterhafte Struktur und einen modernen Luxus, der so zeitlos ist, dass er uns sicher noch lange begleiten wird. Ein Spektakel, das sich auch Hollywood-Größen wie Naomi Watts und Diane Kruger in der ersten Reihe nicht entgehen ließen.

Stella McCartneys Show im Pferdestall

Wenn Stella McCartney ruft, weht sofort ein frischer, stilvoller Wind durch Paris. Doch für ihre Herbst/Winter-Show 2026 übertraf sich die britische Designerin selbst und zwar mit der Wahl ihrer Location! Wer braucht schon einen klassischen Laufsteg, wenn man eine Kollektion in einem Pferdestall inszenieren kann?

Stella McCartney Herbst/Winter 2026 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Die Models liefen über einen kreisförmigen Runway, der um eine mit Sand bedeckte Koppel herumführte. Zu sehen waren coole Steigbügelhosen, Power Dressing und funkelnder Strass-Denim. Ein absolutes Highlight: Die Front Row war so hochkarätig wie selten zuvor. Talk-Legende Oprah Winfrey, Gayle King, "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham, Star-Regisseur Baz Luhrmann und natürlich Stellas stolzer Vater, Sir Paul McCartney, feierten die Show.

Verführerische Coolness bei Tom Ford

Haider Ackermann hat für das Haus Tom Ford eine Kollektion entworfen, die vor cooler, zeitloser Eleganz nur so strotzt. Die Models flanierten durch einen minimalistischen, komplett in Weiß gehaltenen Raum und mischten sich elegant unter die Gäste, fast so, als wäre man Statist in einem wahnsinnig stilvollen Musikvideo. Auf dem Laufsteg dominierten hochglänzende Lederlooks, filigrane Spitze und kunstvoll geschichtete Strickteile. Besonders spannend: Ackermanns Spiel mit Transparenz – von durchsichtigen Blusen bis zu glasklaren Trenchcoats.

Stars bei Tom Ford 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Kein Wunder, dass sich Ikonen wie Kate Moss, Daphne Guinness, Baz Luhrmann und "Bridgerton"-Schwarm Regé-Jean Page dieses Spektakel nicht entgehen ließen.

Wir können es kaum erwarten, was die nächsten Tage bis zum großen Finale am 10. März noch bringen werden!