Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 05.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Vorsicht! Impulsive Reaktionen könnten unnötig Spannungen provozieren. Beruf: Ruhe bewahren und reden! Mit Konfrontationen schaden Sie sich selbst.

Ruhe bewahren und reden! Mit Konfrontationen schaden Sie sich selbst. Fitness:Emotionen loslassen, durchatmen und erst mal in aller Ruhe nachdenken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Genießer sollten sich amüsieren. Charmant mitspielen, ganz ohne Druck! Beruf: Wägen Sie Ihre Meinung noch ab! Einigen Sie sich auf faire Lösungen!

Wägen Sie Ihre Meinung noch ab! Einigen Sie sich auf faire Lösungen! Fitness:Nehmen Sie sich Zeit, um mehr für Entspannung und Wohlbefinden zu tun!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Ihre Chancen steigen wieder. Sie sollten aber klare Präferenzen haben. Beruf: Hören Sie auf andere! Mit Teamwork sind Sie eher auf der Erfolgswelle.

Hören Sie auf andere! Mit Teamwork sind Sie eher auf der Erfolgswelle. Fitness:Alles eine Frage der Organisation. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Freundlich bleiben, kühlen Kopf bewahren und Erwartungen loslassen! Beruf: Seien Sie objektiv und fair! Bemühen Sie sich um Kompromisslösungen!

Seien Sie objektiv und fair! Bemühen Sie sich um Kompromisslösungen! Fitness:Probieren Sie es mit Gelassenheit, das erspart Ihnen Stress und Ärger.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Charme, Herzlichkeit und Toleranz machen Sie wieder viel attraktiver. Beruf: Alle stärker miteinzubeziehen, ohne zu drängen, ist das Erfolgsrezept.

Alle stärker miteinzubeziehen, ohne zu drängen, ist das Erfolgsrezept. Fitness:Finden Sie das richtige Maß! Sie könnten sich heute leicht übernehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Angespanntes Tagesklima. Bemühen Sie sich um vernünftige Kompromisse! Beruf: Konsens braucht mehr Geduld und Toleranz. Kommen Sie anderen entgegen!

Konsens braucht mehr Geduld und Toleranz. Kommen Sie anderen entgegen! Fitness:Leistungsdruck reduzieren! Inspirierender Austausch ist wichtiger!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Wer sich Frust und Ärger ersparen will, sollte nachgiebiger handeln. Beruf: Erhöhte Vorsicht in finanziellen Fragen! Daher sorgfältige Klärung!

Erhöhte Vorsicht in finanziellen Fragen! Daher sorgfältige Klärung! Fitness:Überschätzen Sie nur Ihre Kräfte nicht, nehmen Sie lieber Hilfe an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Geben Sie nach! Sie tun gut daran, sich nach dem Partner zu richten! Beruf: Ohne Kompromissbereitschaft geht es nicht. Denken Sie wirtschaftlich!

Ohne Kompromissbereitschaft geht es nicht. Denken Sie wirtschaftlich! Fitness:Bloß kein zeitliches Gedränge, um auch Mußestunden genießen zu können!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Wenn Sie etwas weniger Druck machen, stehen Ihre Chancen viel besser. Beruf: Kein Tag, um Probleme anzusprechen. Einfach lösungsorientiert handeln!

Kein Tag, um Probleme anzusprechen. Einfach lösungsorientiert handeln! Fitness:Tun Sie mehr für Ihr Aussehen, unterstreichen Sie Ihre Attraktivität!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Lassen Sie sich Zeit mit Entscheidungen! Es bringt nichts, zu drängen. Beruf: Wer rücksichtslos handelt, provoziert damit nur unnötige Aufregung.

Wer rücksichtslos handelt, provoziert damit nur unnötige Aufregung. Fitness:Bester Ausgleich für all den Stress: Verwöhnen und pflegen Sie sich!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Das Glück ist zu Greifen nah, breiten Sie also einfach Ihre Arme aus! Beruf: Zu großes Pensum? Nehmen Sie Hilfe an, holen Sie sich Unterstützung!

Zu großes Pensum? Nehmen Sie Hilfe an, holen Sie sich Unterstützung! Fitness:Dem Stress rechtzeitig Einhalt gebieten! Genuss ist die Entschädigung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Unbeschwerte Begegnungen bringen Freude. Nur keinen Erwartungsdruck! Beruf: Nehmen Sie es heute nicht zu genau! Guter Teamspirit ist wichtiger.

Nehmen Sie es heute nicht zu genau! Guter Teamspirit ist wichtiger. Fitness:Setzen Sie auf Ihren Gemeinschaftssinn, der erspart unnötigen Stress.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.