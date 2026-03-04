Neuer Beauty-Hotspot in Wien: ALINA eröffnet im Kaufhaus STEFFL

Wien hat einen neuen Hotspot für alle Beauty-Lover und Duft-Enthusiasten: Im Kaufhaus STEFFL auf der Kärntner Straße hat ALINA – Inspiring Beauty eine neue Beauty-Abteilung eröffnet. Wer auf der Suche nach Nischenmarken, Luxus-Kosmetik und maßgeschneiderter Beratung ist, wird hier ab sofort fündig.

Beauty-Addicts aufgepasst: Direkt im Eingangsbereich des traditionsreichen Kaufhaus STEFFL taucht man ab sofort in eine Welt der Schönheit und Inspiration ein. Erstklassiges Store-Design trifft hier auf hochwertige Kosmetik und eine persönliche Beratung durch Beauty-Experten. Das Ziel? Ein ganzheitliches Schönheitserlebnis, das weit über normales Shopping hinausgeht.

Nischendüfte und Luxus-Brands

© Getty Images

In der neuen Beauty-Abteilung dreht sich alles um Individualität und den ganz besonderen Wow-Effekt. Wer auf der Suche nach dem einen, ikonischen Signature-Duft ist, wird hier garantiert fündig. Der Fokus liegt klar auf außergewöhnlichen Duftwelten und Nischenmarken, die man sonst nur schwer findet. Sie dürfen sich auf internationale Top-Brands freuen:

Amouage, Byredo, Creed & Initio

CHANEL, DIOR, Guerlain & Tom Ford

Maison Francis Kurkdjian, Kilian & Penhaligon’s

Brunello Cucinelli, Escentric Molecule, L’Artisan Parfumeur, MAC & Prada Beauty

Besonderes Highlight: Einige dieser begehrten Brands sind exklusiv nur bei ALINA im STEFFL erhältlich!

Individuelle Beratungen

Weil wahrer Luxus in der Individualität liegt, bietet ALINA vor Ort nicht nur Produkte, sondern echte Erlebnisse. Von der individuellen Make-up-Beratung für den perfekten Look bis hin zur personalisierten Pflegeempfehlung: Die Beauty-Experten nehmen sich Zeit für die Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes. Hinter dem neuen Konzept stehen starke Visionen. Alina Hösele, Geschäftsführerin von ALINA – Inspiring Beauty, erklärt die Philosophie hinter der neuen Fläche:

„Unsere Vision ist es, Schönheit als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit zu verstehen. Mit der neuen Präsenz im STEFFL schaffen wir einen Ort, an dem Inspiration und Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen.“

Das neue Beauty-Highlight in Wien

© Getty Images

Auch vonseiten des Kaufhaus STEFFL zeigt man sich begeistert über den neuen Glanz im Erdgeschoss. Johanna Schmid, CEO der STEFFL Handelsbetriebe, freut sich über die gelungene Kooperation:

„Wir freuen uns, mit ALINA wieder einen kompetenten Beauty Partner im STEFFL präsentieren zu können und unseren Kund:innen Zugang zu außergewöhnlichen Düften, Pflege und Make-Up zu verschaffen.“

Egal, ob man auf der Suche nach dem neuen Signature-Duft ist, die neuesten Make-up-Trends ausprobieren möchte oder einfach ein bisschen Luxus im Alltag sucht – die neue ALINA-Fläche im STEFFL ist ab sofort die Top-Adresse in der Wiener Innenstadt.