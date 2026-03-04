Gewinnen Sie einen Platz in der Master Lin® Skincare-Masterclass beim Body & Soul Day

Gewinnen Sie 1 von jeweils 10 exklusiven Plätzen in der Master Lin® Skincare-Masterclass beim MADONNA Body & Soul Day

Die Expertin von Master Lin® begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Pflegeroutine mit der Premium-Bestsellerlinie LOTUS INTENSE. Von der Reinigung über die Maske bis hin zur Augencreme wird Ihre Haut intensiv genährt und spürbar verwöhnt.

Sie führen die Anwendung selbst durch und erhalten dabei professionelle Tipps für die optimale Gesichtspflege sowie wertvolle Impulse für Ihr persönliches Beauty-Ritual zu Hause – für ein spürbar gepflegtes, verfeinertes Hautbild mit natürlichem Glow, ganz ohne Make-up.

Zusätzlich dürfen sich die TeilnehmerInnen noch auf ein exklusives Goodie-Bag freuen!

Die Masterclass findet am 20. März 2026 im Rahmen des MADONNA BODY & SOUL DAYS statt und wird von 14:30-15:15 Uhr angeboten.

So nehmen Sie teil

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, kaufen Sie einfach HIER ein Ticket für den Body & Soul Day. Laden Sie anschließend ein Foto von der Rechnung hoch und mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Teilnehmerplatz an der Master Lin® Skincare Masterclass!

© Master Lin®

Das Gewinnspiel endet am 10. März 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!