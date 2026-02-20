Killerquallen-Alarm auf beliebter Urlaubsinsel

Vor der Nordküste von Teneriffa wurden mehrere Portugiesische Galeeren gesichtet. Mit ihren blauen Körpern und meterlangen Tentakeln können die Tiere bei Berührung extrem schmerzhaft werden. Die Behörden sperren nun mehrere Strände.

Im Gemeindegebiet von Garachico wurden mehrere Exemplare der Portugiesischen Galeeren gesichtet, so das Rathaus in den sozialen Medien. Der Ort liegt im Nordosten der spanischen Kanareninsel Teneriffa. Die Behörden warnen jetzt Strandbesucher und Badegäste, dass sie äußerst vorsichtig sein und derzeit aufs Schwimmen verzichten sollen.

Von der Warnung ist auch die beliebte Playa de las Teresitas im Gemeindegebiet von Santa Cruz de Tenerife betroffen. Die dortigen Überwachungsmaßnahmen wurden schon aktiviert. Wegen der Wellenbrecher ist die Strömung schwächer. Deshalb bleiben die Seeblasen länger vor Ort.

Wie die lokalen Medien berichten, wurde eine Person von einer Portugiesischen Galeere verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Bei Berührungen der Tentakeln können bleibende Narben entstehen. Bei Allergikern könnten diese im schlimmsten Fall zum Tod führen.