Schock-Fund: Enthauptete Leiche von Deutscher (44) gefunden

In Italien sorgt ein schauriger Fund für Entsetzen: Auf einem verlassenen Forschungsgelände bei Scandicci nahe Florenz wurde die zerstückelte Leiche einer 44-jährigen Deutschen entdeckt.

Ein Obdachloser hat das Opfer bei einem verfallenen Haus gefunden und sofort den Notruf gewählt. Die italienischen Behörden gehen nach derzeitigem Stand von einem Gewaltverbrechen aus, da der Kopf der Frau abgetrennt war.

Ermittlungen am Tatort

Die Spurensicherung gestaltete sich zunächst schwierig. Ein Hund bewachte die Leiche, weshalb sich die Beamten dem Fundort erst mit einer Verspätung von etwa einer Stunde nähern konnten. Ob das Tier der verstorbenen Deutschen gehörte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Im Zuge der ersten Untersuchungen am Tatort entdeckte die Polizei zudem ein Messer.

Hintergründe zum Fundort

Bei dem Gebäude auf dem ehemaligen Forschungsgelände handelt es sich um eine Art Bauernhaus. Laut Berichten halten sich dort im Winter regelmäßig Menschen ohne festen Wohnsitz auf. Auch die 44-jährige Deutsche soll in Italien auf der Straße gelebt haben. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort, um die genauen Hintergründe der Tat zu klären.