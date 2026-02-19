Papst wird in diesem Jahr diese Orte besuchen

Der Vatikan hat am Donnerstag das Programm der kommenden Pastoralbesuche von Papst Leo XIV. in Italien bekannt gegeben.

So wird Leo XIV. am 8. Mai, am ersten Jahrestag seiner Papst-Wahl, die süditalienischen Stadt Pompeji besuchen und dort am Vormittag die Messe feiern.

Am Nachmittag desselben Tages besucht der Papst Neapel, wo er in der Kathedrale mit dem Klerus und den Ordensleuten zusammentrifft. Auf dem Hauptplatz Neapels, der Piazza del Plebiscito, ist zudem eine Begegnung mit der Bevölkerung vorgesehen. Am 23. Mai reist Leo XIV. nach Acerra nahe Neapel zu einem Treffen mit den Gläubigen aus dem sogenannten "Feuerland" ("Terre dei Fuochi"). Der Name leitet sich von den Hunderten brennenden Mülldeponien ab, in denen die sogenannte Ökomafia riesige Mengen von Haushalts- und Industriemüll verbrennt.

Lampedusa war der erste Ort, den Franziskus nach seiner Papst-Wahl im Jahr 2013 besucht hatte

Am 20. Juni steht ein Besuch in der lombardischen Pavia auf dem Programm. Am 4. Juli wird er nach Lampedusa reisen. Die als Ankunftsstelle von Bootsflüchtlingen bekannte süditalienische Insel war der erste Ort, den Leos Vorgänger Franziskus nach seiner Papst-Wahl im Jahr 2013 besucht hatte.

Am 6. August begibt sich der Pontifex erneut nach Assisi zu einer Begegnung mit Jugendlichen anlässlich des 800. Jahrestages des Todes des heiligen Franz von Assisi; anschließend wird er die Messe feiern. Leo XIV. hatte Assisi bereits im vergangenen November besucht. Assisi gilt als einer der wichtigsten Wallfahrtsorte Italiens und zieht jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus dem In- und Ausland an.

Schließlich reist Leo XIV. am 22. August nach Rimini zu einem Treffen mit den Teilnehmern des 47. "Meetings für die Freundschaft unter den Völkern", das von der katholischen Bewegung "Comunione e Liberazione" organisiert wird. Danach wird er mit den Gläubigen der Diözese Rimini die Messe feiern.