Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Papst Leo XIV.
© APA/AFP/ANDREAS SOLARO

Auf dem Aventin

Papst beginnt Fastenzeit mit Aschermittwochmesse

18.02.26, 18:46
Teilen

Papst Leo XIV. hat die Fastenzeit am Aschermittwoch mit den traditionellen Gottesdiensten auf dem römischen Aventin begonnen.  

Nach dem Auftakt an der Benediktiner-Abtei Sant'Anselmo nahm er an der Prozession zu der nur knapp 300 Meter entfernten Basilika Santa Sabina teil. Anschließend segnete er die Asche und zeichnete den anwesenden Gläubigen das Aschenkreuz auf die Stirn.

Mit dem traditionellen Ritus der Ascheerteilung beginnt für weltweit über 1,3 Milliarden Katholiken die österliche Bußzeit. Leo XIV. nutzte die Generalaudienz auf dem Petersplatz, um die Gläubigen auf einen Weg der inneren Erneuerung einzustimmen. Besonders deutlich wurde der Pontifex bei seinen Grüßen an die spanischsprachigen Gläubigen. Er empfahl ein "Fasten von Worten", die wie Waffen treffen und Schmerz zufügen können. Diese Form der Enthaltsamkeit bezeichnete er als "sehr konkret und oft wenig geschätzt".

Papst warnt vor "Ablenkungen des Alltags"

In Anlehnung an seine Fastenbotschaft vom 5. Februar mahnte der Papst, "das Geheimnis Gottes wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen". Nur so könne der Glaube neuen Schwung finden und das Herz sich nicht in den "Unruhen und Ablenkungen des Alltags verlieren". Die Fastenzeit sei eine Einladung, innerlich erneuert zum Osterfest zu gelangen.

"Bitten wir den Herrn, unsere Herzen darauf vorzubereiten, sein Wort zu hören und in die Tat umzusetzen, indem wir auf Gesten und Kommentare verzichten, die andere verletzen und uns von seinem barmherzigen Herzen entfernen", so der Aufruf des Papstes.

An die deutschsprachigen Pilger richtete er den Wunsch, die Gnaden dieser Zeit mit "offenem Herzen" zu empfangen, damit sie "reiche Früchte des Heils für uns und unsere Brüder und Schwestern bringen". Eine echte Umkehr des Herzens, so betonte er gegenüber englischsprachigen Gästen, müsse sich zwangsläufig darin zeigen, dass man die Liebe Gottes mit den Menschen in der Umgebung teilt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen