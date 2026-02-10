Valentinstag: Die perfekten Geschenke für die beste Freundin

Dating sind nett, aber die beste Freundin ist die echte große Liebe. Warum Galentine’s Day der schönere Valentinstag ist und mit welchen Geschenken Sie Ihrer Bestie garantiert eine Freude machen, zeigen wir hier.

Valentinstag ist schön und gut, aber seien wir ehrlich: Die eigentlich große Liebe im Leben? Das ist oft nicht der Partner oder die Partnerin. Das ist die beste Freundin. Und genau dafür gibt es den Galentine’s Day: ein Tag, an dem wir Freundschaft feiern. Ohne Drama. Ohne Erwartungen. Dafür mit ganz viel Selflove, Insider-Witzen und ehrlicher Unterstützung. Wenn man Liebe feiern sollte, dann die zu der Person, die Sie nachts abholt, wenn alles schiefläuft und morgens trotzdem noch mit Ihnen Croissants teilt. Hier kommen die schönsten Geschenkideen für Ihre Bestie.

1. Easy Bake Pressed Phone Grip - Beauty für unterwegs

Das verwischende, glättende und glanzkontrollierende Puder, das viele lieben, gibt es jetzt neu gedacht als kleines, superpraktisches Gadget für unterwegs. Dieses handliche Must-have ist perfekt für schnelle Touch-ups zwischen zwei Terminen, spontane Spiegel-Selfies oder einfach als kleines Beauty-Upgrade im Alltag. Genau so ein Produkt, das man sich selbst selten kauft, aber immer gebrauchen kann.

2. Sol de Janeiro - Dewy Cream Rosa Charmosa

Die Dewy Cream Rosa Charmosa von Sol de Janeiro ist eine zart schmelzende Bodylotion, die der Haut sofort diesen beliebten Glass-Skin-Effekt verleiht. Besonders schön: der feine, moderne Rosenduft mit einem Hauch von Rosenwasser - feminin, aber nicht kitschig. Ein perfektes Galentine’s-Geschenk für alle, die Selfcare wirklich zelebrieren.

3. Calzedonia - Valentinstags-Kollektion für Selflove

Calzedonia zeigt mit seiner Valentinstags-Kollektion ganz klar: Der Tag der Liebe darf auch der eigenen Selbstliebe gehören. Die Kollektion ist ab dem 2. Februar online und in allen Stores erhältlich - perfekt, um der besten Freundin ein kleines Fashion-Statement zu schenken. Oder ihr einfach zu sagen: Du darfst dich selbst feiern. Jeden Tag.

4. Charles & Keith - Stepp-Umhängetasche

Wenn jemand unseren Stil wirklich versteht, dann ist es meistens die beste Freundin. Die Stepp-Umhängetasche mit Herz von Charles & Keith in Tomato Red ist genau so eine kleine, aber sehr besondere Überraschung. Cute, modern und perfekt für alle, die Accessoires lieben, aber nicht auf Kitsch stehen.

5. Lush für Entspannungs-Momente

Natürlich darf auch ein bisschen Wellness nicht fehlen. Die Love-Produkte von Lush sind perfekt, um Ihrer Bestie eine kleine Auszeit zu schenken - mit süßen Designs, Herzformen und ganz viel Duft. Ideal für einen Abend, an dem man einfach mal nichts vorhat, außer baden, entspannen und Serien schauen.

Der Galentine’s Day erinnert uns daran, dass Liebe nicht nur romantisch sein muss.