Betrunkene E-Scooter-Fahrerin verursachte Crash mit Lkw
© GettyImages Spitzt-Foto

2 Verletzte

Betrunkene E-Scooter-Fahrerin verursachte Crash mit Lkw

12.10.25, 11:51
Teilen

Bei dem Crash wurden sowohl die E-Scooter-Fahrerin als auch ihre Mitfahrerin verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wien. Zu dem folgenschweren Unfall kam es am späten Samstagabend in der Wiener Innenstadt. Ein 51-jähriger Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Lastwagen auf dem Concordiaplatz unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 18-jährige E-Scooter-Lenkerin. Auf dem Gefährt befand sich unerlaubterweise auch ihre gleichaltrige Mitfahrerin. Als der Lkw-Fahrer rechts in die Börsegasse einbog, überholte ihn die Frau. Dabei kam es zur Kollision.

Die beiden 18-Jährigen kamen dabei zu Sturz und verletzten sich. Die Mitfahrerin wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Fahrerin wurde eine Alkoholisierung von 1,44 Promille festgestellt.

