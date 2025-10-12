Bodensee-Drama: Motorboot rast in Segelboot – eine Tote

Eine tödliche Kollision erschüttert den Bodensee: Ein Motorboot rammte "mit unverminderter Geschwindigkeit" ein Segelboot. Eine Frau starb bei dem Horror-Unfall.

Vorarlberg. Am Samstagnachmittag kam es auf dem österreichischen Teil des Bodensees zu einem schweren Bootsunfall. Gegen 15.35 Uhr prallte ein mit vier Österreichern besetztes Motorboot mit hoher Geschwindigkeit auf ein Segelboot aus Deutschland, auf dem sich ein Mann und eine Frau befanden. Das Motorboot kollidierte ungebremst, wodurch das Segelboot kenterte und vollständig zerstört wurde, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Frau verstarb noch an der Unfallstelle

Der Mann konnte kurz zuvor vor dem Aufprall vom Segelboot ins Wasser springen, während die Frau schwere Verletzungen erlitt und im Wasser treibend aufgefunden wurde. Trotz sofort eingeleiteter Ersthilfe- und Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb sie noch an der Unfallstelle. Die eintreffenden Rettungskräfte versorgten die unter Schock stehenden Beteiligten, welche alle unverletzt blieben. Eine Betreuung wurde durch das Kriseninterventionsteam übernommen.

Im Einsatz standen mehrere Einheiten, darunter die Feuerwehrboote "Föhn" und "Pfänder", die Einsatzboote der Wasserrettung "V-9" und "V-112", das Polizeiboot "V-20" sowie der Rettungshubschrauber "C8". Die Boote wurden geborgen und an Land gebracht. Die Unfallursache und die genauen Hintergründe des Zusammenstoßes sind Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.