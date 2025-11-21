PENNY setzt auf Nachwuchs: 25 neue Lehrlinge starten im Einzelhandel durch

Der Diskonter investiert in die Zukunft: 25 Jugendliche beginnen ihre Karriere bei Penny – mit starken Entwicklungsmöglichkeiten, sozialem Engagement und attraktiven Ausbildungsbedingungen.

Penny Österreich hat beim traditionellen Willkommenstag in Wiener Neudorf 25 neue Lehrlinge offiziell in der Penny Familie begrüßt. Verkaufsleiterin Eva-Maria Minichberger und das Lehrlingsbetreuungsteam rund um Lena Baumgartner, Specialist Lehrlings- & Nachwuchsförderung, begleiten die Jugendlichen auf ihrem Weg durch die Ausbildung im Einzelhandel. Österreichweit bildet Penny aktuell 83 Lehrlinge aus. Zusätzlich absolvieren 200 Jugendliche überbetriebliche Lehrlingsprogramme im Unternehmen.

Willkommenstage für Lehrlinge bei Penny in Wiener Neudorf © Penny/Harson

„Wir investieren gezielt in unseren Nachwuchs – mit einer hochwertigen Ausbildung und starken Entwicklungsperspektiven“, erklärt Niko Karras, Penny Geschäftsführer Österreich. „Unsere Lehrlinge sind die Zukunft von Penny – und sie sollen diese aktiv mitgestalten.“

Jetzt bewerben: Bis zu 50 neue Lehrstellen für 2026

Der Bewerbungsprozess für das Lehrjahr 2026 läuft bereits. Penny bietet bis zu 50 neue Ausbildungsplätze – sowohl als Einzelhandelskaufleute als auch im Fleischverkauf. Ein zusätzliches Plus: Seit 1. September 2025 wurde das monatliche Lehrlingseinkommen um 120 bis 270 Euro, je nach Lehrjahr, erhöht. Damit setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für die Bedeutung junger Talente im Handel. „Wir möchten jungen Menschen zeigen, dass Handel mehr kann. Wer mit Herz und Engagement dabei ist, hat bei uns alle Chancen“, so Karras. Bewerbungen sind direkt über das Karriereportal möglich: rewe-group.jobs.

Engagement mit Herz: Verantwortung im Beruf und in der Gemeinschaft

Bei PENNY geht es nicht nur um Waren und Verkauf – sondern auch um soziale Verantwortung. Lehrlinge engagieren sich während ihrer Ausbildung in gemeinnützigen Projekten, etwa bei regionalen Spendenaktionen oder im Rahmen der Penny Nachhaltigkeitsinitiative. Damit fördert der Lebensmittelhänder Teamgeist, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung – Kompetenzen, die über das Berufsleben hinaus prägen.

Erfolgsgeschichte: Jennifer Mastalir © oe24

Erfolgsgeschichte bei Penny: Vom Lehrling zur Vertriebsmanagerin

Ein inspirierendes Beispiel ist Jennifer Mastalir: Sie startete ihre Karriere selbst als Lehrling bei Penny – heute führt sie als Vertriebsmanagerin ein Verkaufsgebiet mit 6–8 Filialen und trägt Personalverantwortung für 50–70 Mitarbeiter. „Die Ausbildung hat mir nicht nur Fachwissen, sondern auch Selbstvertrauen gegeben“, sagt Mastalir. „Jetzt begleite ich unsere Lehrlinge und möchte ihnen dieselbe Chance geben, die ich bekommen habe.“

Mehr Informationen zur Lehre bei PENNY

Wer seine Zukunft im Handel starten möchte, findet alle Infos hier:karriere.penny.at/lehre

Schauen Sie auf die Website!