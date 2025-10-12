Alles zu oe24VIP
Cobra-Einsatz in Adlhaming
Großeinsatz

Mehrere Personen mit Waffen gesehen – Cobra-Einsatz

12.10.25, 09:29
Die Polizei wurde alarmiert, dass in der Ortschaft Adlhaming mehrere Personen mit Waffen gesehen wurden. Spezialkräfte des Einsatzkommandos Cobra aus Oberösterreich und Salzburg rückten an.

Oberösterreich. Ein Großeinsatz der Polizei hat am Samstagnachmittag in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) stattgefunden. Nach einem Hinweis, dass mehrere Personen mit Waffen in der Ortschaft Adlhaming gesehen wurden, rückten das Einsatzkommando Cobra, Polizeihunde und zwei Hubschrauber an. Das Gebiet um einen Bauernhof wurde großräumig abgesperrt, auch das Rote Kreuz wurde angefordert. Berichte über Schüsse bestätigte die Polizei nicht.

Teils unregistrierte Waffen verkauft

Laut einem Medienbericht sollen sich auf dem Hof rund zwei Dutzend Menschen getroffen haben, die zum Teil unregistrierte Waffen mitgebracht und diese im Rahmen einer Verkaufsbörse angeboten hätten. Mehrere Personen wurden festgenommen, bestätigte die Polizei Sonntagfrüh gegenüber "ORF Oberösterreich". Das Rote Kreuz meldete keine Verletzten.

