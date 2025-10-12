"Straßenrennen" von Hochzeitsgästen endet mit Unfall

Eine Art "Straßenrennen" bei einem Hochzeitskonvoi in Vorarlberg hat am Samstag zu einem Unfall auf der Rheintalautobahn (A14) geführt.

Mehrere Festgäste überholten sich gegen 15.00 Uhr mit ihren Pkw gegenseitig und bremsten andere Autofahrer aus. Ein Lenker im Konvoi verlor dabei wegen hohen Tempos die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Leitschiene. Der 20-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer gaben an, unverletzt zu sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Konvoi war auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Osten unterwegs gewesen, als es auf Höhe Dornbirn Nord zu einem Straßenrennen zwischen zumindest vier beteiligten Fahrzeugen kam. Die Lenker überholten abwechselnd links und rechts und bremsten andere Verkehrsteilnehmer auf beiden Fahrspuren mehrfach aus. Einer der Fahrer driftete plötzlich von der rechten Spur über den Pannenstreifen ab, rammte dabei eine Leitschiene und kam erst nach rund 20 Metern zwischen dem rechten Fahrstreifen und der Überholspur zum Stillstand.

Polizei sucht Zeugen

Beim Lenker wurde keine Beeinträchtigung festgestellt, so die Polizei. Am Pkw entstand Totalschaden. Gegen den 20-Jährigen wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr ermittelt. Die A14 in Fahrtrichtung Tirol war in dem Bereich fast eine Stunde gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere Personen, die Videomaterial haben, sich bei der Autobahnpolizei Dornbirn unter der Telefonnummer 059133 8141200 zu melden.