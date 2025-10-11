Wanderer entdecken Leiche auf 2.100 Metern

Ein tragischer Unfall hat sich im Tiroler Alpbachtal ereignet. Unterhalb des Kleinen Galtenberg entdeckten zwei Wanderer einen leblosen Mann. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte kam für den 75-jährigen Urlauber jede Hilfe zu spät.

Laut Polizei war der Mann bereits am Freitag zu einer Wanderung im Gebiet des Kleinen Galtenberg aufgebrochen. Als er nicht zurückkehrte, dürfte er bereits in der Nacht als vermisst gegolten haben. Am Samstagvormittag entdeckten schließlich zwei Wanderer den Körper des Mannes rund 200 Meter unterhalb des Gipfels und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Der Notarzt des Rettungshubschraubers „Heli 4“ konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der 75-Jährige im steilen, felsdurchsetzten Gelände abgestürzt sein.

Neben der Alpinpolizei stand auch die Bergrettung Alpbach im Einsatz. Die Bergung gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes schwierig. Schließlich wurde der Leichnam mithilfe des Polizeihubschraubers „Libelle“ und der Alpinpolizei Kufstein geborgen und nach Inneralpbach geflogen, wo er der Bestattung übergeben wurde.

Die Polizei geht von einem tragischen Unfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.