SOS-Kinderdorf - Gmeiner-Büste in Vorarlberg beschmiert

Vandalenakt bezieht sich auf Missbrauchsvorwürfe.
Vbg. Eine Büste des Gründers von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner, vor der Volksschule seiner Vorarlberger Heimatgemeinde Alberschwende im Bregenzerwald ist laut einem Bericht des ORF mit Farbe beschmiert worden. Der Vandalenakt greift in einer Botschaft die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen den 1986 verstorbenen Gmeiner auf, die heuer öffentlich bekannt wurden. In der Gemeinde gibt es Diskussionen darüber, welche Konsequenzen nun gezogen werden sollen.
An der beschmierten Büste des Ehrenbürgers der Gemeinde wurde auch eine Nachricht hinterlassen. "Wer Tätern ihre Büste lässt, spaltet unsere Gesellschaft", ist auf dem Schild zu lesen.