Gmeiner-Park: Stadträtin fordert Umbenennung

Der Gründer von SOS-Kinderdorf Hermann Gmeiner hat in Österreich zahlreiche Denkmäler, darunter auch den nach ihm benannten Gmeiner-Park samt Büste. SPÖ-Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler fordert nach den aktuellen Missbrauchsvorwürfen eine Park-Umbenennung, die Grünen gehen noch weiter.

Die Missbrauchsvorwürfe gehen auf den Zeitraum von 1950 bis 1980 zurück. In dieser Spanne soll an vier Standorten Missbrauch von Gmeiner an acht minderjährigen Buben stattgefunden haben, wie Infos aus dem Opferschutzverfahren der Organisation aus den Jahren 2013 bis 2023 ergaben.

Gmeiner selbst ist 1986 verstorben, danach wurden ihm Parks gewidmet und in der Inneren Stadt bekam er auch eine Büste. Der Aufschrei nach einer Umbenennung des Hermann-Gmeiner-Parks wird größer, die Wiener SPÖ-Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bläst nun ins selbe Horn.

"Ich würde in diesem Fall eine Umbenennung klar befürworten. Voraussetzung dafür ist ein Antrag im Unterausschuss für Verkehrsflächenbenennungen", so Kaup-Hasler gegenüber dem ORF.

Bezirksvorsteher Figl: "Sollte sich der Verdacht erhärten..."

Der Antrag dafür muss vom Bezirk selbst kommen, welcher dann von der Kulturabteilung der Stadt Wien geprüft wird. Der oben genannte Unterausschuss befasst sich dann damit und der Gemeinderatsausschluss für Kultur und Wissenschaft muss bestätigen.

Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) gibt sich gegenüber dem ORF etwas zurückhaltender: "Die (…) Vorwürfe gegen Hermann Gmeiner sind schwerwiegend und erschütternd. Sollte sich dieser Verdacht erhärten, ist eine Umbenennung des Hermann-Gmeiner-Parks in der Inneren Stadt unumgänglich."

Grüne: Denkmal muss abgerissen werden

Einen Schritt weiter gehen die Grünen, hier fordert Kultur- und Familiensprecherin Ursula Berne: "Wir schätzen sehr, dass das SOS-Kinderdorf mit der neuen Geschäftsführerin Annemarie Schlack die Aufarbeitung ihrer Geschichte jetzt offensiv angeht. Auch Wien muss die eigenen Gmeiner-Gedenkobjekte überdenken. Es reicht nicht, nur den Park umzubenennen. Es ist dringend notwendig, auch das dort befindliche Hermann Gmeiner-Denkmal zu entfernen."

Als Ersatz für die Statue schlägt sie einen Gedenkstein für die Opfer von Missbrauch in öffentlichen Einrichtungen vor. Im Tiroler Imst wurden zwei Denkmäler bereits entfernt.