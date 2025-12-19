Mahü-Monster: Verhandlung für Lamarr-Rohbau startet im Jänner

Die Vorprüfung für die gewünschte Änderung ist laut Rathaus nun abgeschlossen.

Die Bauverhandlung für das neu konzipierte "Lamarr"-Gebäude in der Wiener Mariahilfer Straße wird Mitte Jänner stattfinden. Das teilte ein Sprecher der zuständigen Stadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Freitag der APA mit. Die Vorprüfung der gewünschten Planänderung sei bereits abgeschlossen, erläuterte er. Das einstige Signa-Kaufhausprojekt, bei dem nur der Rohbau fertiggestellt werden konnte, wird derzeit zum Teil wieder abgerissen.

Die Stumpf Development GmbH möchte dort ein Wohn- und Geschäftsgebäude errichten. Im Rahmen des Rückbaus sollen unter anderem die Geschoßhöhen geändert werden. Die Tochterfirma der Stumpf Gruppe des Wiener Investors Georg Stumpf hatte das unfertige Kaufhaus im Herbst 2024 aus der Insolvenz der Signa-Gruppe von René Benko gekauft.

Wohnungen und Geschäfte vorgesehen

Nun soll dort ein Objekt mit Verkaufsflächen auf den unteren drei Etagen und Wohnungen vom 2. bis zum 8. Stock errichtet werden. Das geplante Hotel im hinteren Gebäudeteil und die öffentlich zugängliche Dachterrasse sind weiterhin Teil des Nutzungskonzepts. Die Terrasse muss umgesetzt werden, da dort ein Nutzungsrecht (Servitut) vereinbart wurde, das vor allem dem Bezirk Neubau ein großes Anliegen war.

Der Bezirk wird auch noch eine Rolle in dem Verfahren spielen: Der dortige Bauausschuss wird nach der Bauverhandlung die Änderungswünsche behandeln. Letztendlich wird die endgültige Entscheidung dann im Rathaus erteilt werden. Eine Änderung des Nutzungskonzepts ist prinzipiell erlaubt, da die Widmung in diesem Gebiet auch Wohnnutzung zulässt. Nötig ist nur ein Bauansuchen.

Allerdings sind Handelsflächen in den unteren Etagen jedenfalls notwendig, da das Objekt in einer Geschäftszone liegt. Laut dem neuen Eigentümer ist konkret vorgesehen, auf rund 12.000 Quadratmetern im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Verkaufsflächen zu errichten. Mit der Fertigstellung des Projektes rechnet der Eigentümer Ende 2027 oder Anfang 2028.