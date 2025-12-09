Alles zu oe24VIP
kounde
© getty

Camp-Nou-Comeback

Barcelona dreht frühes 0:1 zu 2:1-Sieg - Kounde mit Doppelpack!

09.12.25, 23:21
Teilen

Barcelona hat in der Champions League einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt gefeiert. Jules Kounde traf binnen drei Minuten doppelt.

Die Gäste aus Deutschland gingen im Camp Nou in Führung. Ansgar Knauff schoss die Eintracht in der 21. Minute in Front und brachte Barcelona in Bedrängnis. Die Katalanen hatten Mühe, gegen die gut stehende Frankfurter Defensive anzukommen.

Kounde-Doppelpack dreht Spiel

Nach der Pause schlug Barcelona zurück - und zwar in Person von Jules Kounde. Der Franzose traf in der 50. Minute per Kopf zum Ausgleich. Nur drei Minuten später, in der 53. Minute, erzielte Kounde erneut mit dem Kopf und sorgte für die 2:1-Führung.

Wichtiger Erfolg für Flick

Für Trainer Hansi Flick war der Sieg ein wichtiger Erfolg. Barcelona sprang mit dem Dreier auf 14 Punkte und verbesserte seine Position in der Gruppenphase der Champions League.

