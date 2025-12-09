Comeback-Künstler Bayern! 3:1 gegen Sporting nach 0:1-Rückstand

Der FC Bayern hat einen wichtigen Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale gemacht. Der deutsche Rekordmeister drehte eine 0:1-Führung der Portugiesen vor 75.000 Fans in München zu einem 3:1-aErfolg.

Im Duell Dritter gegen Achter übernahmen die Gastgeber sofort das Kommando. Ein Treffer von Lennart Karl wurde aberkannt, weil Serge Gnabry hauchdünn im Abseits stand (5.). Gnabry (24.), Harry Kane per Stangenschuss (37.) und Karl (44.) ließen weitere Topchancen liegen.

Eigentor bringt Sporting in Führung

Nach der Pause traf Joshua Kimmich unglücklich ins eigene Tor und brachte Sporting in der 54. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Bayern zeigten eine starke Reaktion auf den Rückschlag.

Gnabry erzielt den Ausgleich

In der 65. Minute netzte Gnabry nach einem Corner aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich. Nur vier Minuten später legte Karl nach Vorlage von ÖFB-Legionär Konrad Laimer zur 2:1-Führung nach.

Tah sorgt für die Entscheidung

Jonathan Tah machte in der 77. Minute nach einer schönen Kombination über Kimmich und Gnabry mit dem 3:1 den Deckel drauf. Der kanadische Teamspieler Alphonso Davies feierte in der Schlussphase nach neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback.

München hält nach sechs Spielen in der Ligaphase bei 15 Punkten und ist vorerst Zweiter. Sporting bleibt mit zehn Punkten im Aufstiegsrennen. Laimer sah seine dritte Gelbe Karte im laufenden Bewerb und fehlt damit im Spiel im Jänner gegen Union Saint-Gilloise.