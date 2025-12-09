Alles zu oe24VIP
Szoboszlai
Elfmeter entscheidet

1:0 bei Inter – Szoboszlai schießt Liverpool zum Sieg!

09.12.25, 23:17
Liverpool hat in der Champions League einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Engländer schlugen Inter Mailand mit 1:0, wobei Dominik Szoboszlai per Elfmeter traf.

Liverpool hat am Dienstag in Mailand einen wichtigen 1:0-Sieg in der Champions League errungen. Der ehemalige Salzburger Dominik Szoboszlai entschied das Duell gegen Inter Mailand mit einem späten Elfmeter.

Frühe Rückschläge für Inter

Die Mailänder wurden durch zwei Verletzungen früh geschwächt. Hakan Calhanoglu musste bereits in der 11. Minute ausgewechselt werden, Francesco Acerbi folgte in der 31. Minute. Die Ausfälle beeinträchtigten die italienische Mannschaft.

Tor-Aberkennung nach VAR-Check

Liverpool schien bereits in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Ibrahima Konate traf per Kopf nach einem Szoboszlai-Corner in der 32. Minute. Doch nach langer VAR-Überprüfung wurde das Tor aberkannt, da Hugo Ekitike unmittelbar davor den Ball an den Arm bekommen hatte.

Später Elfmeter entscheidet

In der zweiten Hälfte profitierte Liverpool vom VAR. Ein Trikotzupfen an Florian Wirtz im Inter-Strafraum resultierte nach Überprüfung in einem Strafstoß. Szoboszlai verwertete den Penalty in der 88. Minute souverän zum 1:0-Siegtreffer.

