St. Pölten verliert 0:5 gegen Juventus - dritte klare Niederlage!
© Gepa

Wölfinnen chancenlos

SKN-Frauen verlieren 0:5 gegen Juventus - dritte klare Niederlage!

09.12.25, 20:47 | Aktualisiert: 09.12.25, 22:34
Die Fußballfrauen des SKN St. Pölten haben in der Champions League eine klare Niederlage einstecken müssen. Die Österreicherinnen unterlagen Juventus Turin am Dienstag mit 0:5.

Die Fußballfrauen des SKN St. Pölten haben in der Champions League eine klare 0:5-Niederlage gegen Juventus Turin hinnehmen müssen. Die Wölfinnen mussten sich am Dienstag in der NÖ Arena dem favorisierten italienischen Team geschlagen geben.

Frühe Führung für Juventus

Juventus ging früh in Führung. In der 6. Minute nutzte Amalie Vangsgaard nach einem ungeklärten Corner die Chance aus kurzer Distanz. Das frühe 0:1 hielt fast bis zur Pause, doch dann folgte der nächste Schlag.

Elfmeter kurz vor der Halbzeit

Kurz vor der Halbzeit führte ein Handspiel von Izabela Krizaj im Strafraum zu einem Elfmeter für Juventus. Kapitänin Cristiana Girelli verwandelte den Strafstoß in der 43. Minute trocken zum 2:0.

Zweite Hälfte ohne Chance

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Foul von Sarah Gutmann an Chiara Beccari für den nächsten Elfmeter. Girelli traf erneut von der Punktmarke in der 59. Minute. Die Partie war damit entschieden.

Zwei weitere Treffer besiegeln Niederlage

Tatiana Pinto erhöhte in der 66. Minute auf 4:0, Paulina Krumbiegel setzte in der 81. Minute den Schlusspunkt mit dem 5:0. Für St. Pölten war es nach den 0:6-Niederlagen gegen Atletico Madrid und Chelsea die dritte empfindliche Pleite in der Champions League.

Letzte Chance bei AS Roma

Die Wölfinnen haben sich damit endgültig aus dem Kampf um den Aufstieg aus der Ligaphase verabschiedet. Eine letzte Chance auf Punkte gibt es im abschlussenden Gastspiel bei der AS Roma am Mittwoch der kommenden Woche.

Torhüterin als beste St. Pöltnerin

Torhüterin Carina Schlüter war trotz der fünf Gegentore einmal mehr beste St. Pöltnerin auf dem Platz. Sie zeigte Paraden gegen Tatiana Pinto (15.) und Cristiana Girelli (25.).

