SKN St. Pölten
Champions League

Trotz 0:3 in Lyon: SKN-Frauen stolz auf "Super Teamleistung"

16.10.25, 10:17 | Aktualisiert: 16.10.25, 11:34
Nach dem 0:6 gegen Atletico Madrid hagelte es für die Frauen des SKN St.Pölten nun auch gegen Lyon eine Champions-League-Pleite (0:3). 

Die zweite Niederlage in der Ligaphase der diesjährigen Fußball-Champions-League war für das Frauenteam des SKN St. Pölten leichter zu verdauen als die erste. Vor einer Woche hatte es vor Heimpublikum gegen Atletico Madrid ein 0:6 gesetzt, am Mittwoch präsentierte sich der heimische Doublegewinner beim 0:3 auswärts gegen Olympique Lyon von einer besseren Seite. "Es war eine super Teamleistung, wir haben taktisch alles umgesetzt", sagte Carina Brunold.

Brunold klärte beinahe zum 1:1

Die Offensivspielerin hatte in der ersten Hälfte zweimal das 1:1 auf dem Fuß. "Leider habe ich die Tore nicht gemacht. Das ist sehr bitter", erklärte die Vorarlbergerin. Vorwürfe von ihrer Trainerin gab es keine, Lisa Alzner meinte lediglich: "Wir hätten uns mit einem Tor belohnen sollen und müssen. Ein 1:1 zur Pause wäre möglich gewesen, dann hätten wir das Spiel ein bisschen knapper halten können."

Alzner sah "beachtenswerte" Leistung

Alzner betonte aber auch, sie sei "sehr stolz auf die Teamperformance. Man ist zwar mit einem 0:3 nie zufrieden, doch wir können stolz sein. Mit einem 0:3 gegen so einen Gegner vom Platz zu gehen, ist beachtenswert", erklärte die 26-Jährige nach dem Duell mit dem Champions-League-Rekordsieger, der nicht in Bestbesetzung angetreten war.

St. Pöltens Ligarivale Austria - in der Tabelle derzeit fünf Punkte vor dem SKN - durfte sich über einen Erfolg freuen. Durch das Heim-5:3 im Elfmeterschießen gegen Slavia Prag zogen die Wienerinnen ins Achtelfinale des Europa-Cups ein, der Gegner wird in der Auslosung am Freitag in Nyon ermittelt.

