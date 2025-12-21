Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Aston Villa
© Getty Images

Premier League

Aston Villas Siegesserie hielt auch gegen Manchester United

21.12.25, 19:44
Teilen

2:1-Heimerfolg des Liga-Dritten ist zehnter Pflichtspielsieg in Serie 

Birmingham. Aston Villa mischt weiter munter in der Spitze der englischen Fußball-Premier-League mit. Der Tabellendritte schlug am Sonntag daheim in Birmingham Manchester United 2:1. Für das Team von Coach Unai Emery war es der zehnte Pflichtspielsieg in Serie, der siebente in der Liga. Matchwinner war Offensivspieler Morgan Rogers, der United mit zwei sehenswerten Treffern (45., 57.) den Garaus machte. Villa hat drei Zähler Rückstand auf Leader Arsenal und einen auf Manchester City.

United, für das ein Tor von Matheus Cunha (45.+3) zu wenig war, liegt zehn Punkte hinter Aston Villa auf Rang sieben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden