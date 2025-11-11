68-Jährige und Hund beim Spazierengehen gebissen

Eine Kärntnerin und ihr Vierbeiner wurden von einem Hund brutal attackiert. Sowohl die Frau als auch das Tier sind verletzt.

Kärnten. Zu der Attacke kam es am Montagvormittag in Villach. Eine 68-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land war gegen 11 Uhr in der Jakob-Ghon-Allee mit ihrem angeleinten Hund unterwegs, als der Hund einer 27-jährigen Einheimischen plötzlich aus dem Kofferraum ihres geparkten Autos sprang.

Das aggressive Tier griff sofort den Hund der 68-Jährigen an. Als die Frau versuchte, die Tiere zu trennen, wurde sie auch gebissen und an der Hand verletzt. Auch ihr Hund erlitt Verletzungen. Gegen die 27-jährige Hundebesitzerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung Anzeige erstattet.